Arriva il “decreto beneficenza” | ma uno Stato costretto a farvi fronte è morto e sepolto

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen – Ne avevamo parlato già quando era scoppiato il caso Ferragni, vale la pena di approfondire dopo l’approvazione al Consiglio dei ministri del cosiddetto “”, il quale stabilisce regole e orientamenti più precisi per ostacolare le eventuali furberie o “errori di comunicazione”, per usare una terminologia ben nota alla cara influencer.Con il, losi pone in una posizione più rigida nei confronti delle inziative benefiche dei privati e delle aziende, stabilendo margini precisi e le relative sanzioni incrementate. Come riporta l’Agi, i cinque articoli del testo precisano tutte le informazioni che i produttori sono tenuti a dare sull’eventuale donazione, oltre che le modalità e i tempi di comunicazione all’Autorità garante ...

AGI - Negli ultimi due anni le domande di ingresso per lavoro inoltrate sono più del triplo rispetto alle quote fissate. Migliaia di persone non ... (agi)

Welfare, arriva l’assegno di assistenza per gli anziani Arriva ... nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione. Lo prevede il decreto legislativo discusso oggi in Cdm. La ...In via sperimentale, arriva dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la misura destinata agli ultraottantenni non autosufficienti ...Gentile Redazione, premesso che sono favorevole a qualsiasi impianto FER che si vuole realizzare sul territorio. Io darei tutte e nove le autorizzazioni richieste per l’eolico off shore sul nostro ...