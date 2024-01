Argylle | lo spy movie con Henry Cavill imiterà una tradizione di James Bond

(Di giovedì 25 gennaio 2024), la scatenata spy story di Matthew Vaughn con, si farà beffe del genere, ma attingerà a unadella saga diriproponendola alla sua maniera. Manca poco all'uscita di- La super spia, spy story condiretta da Matthew Vaughn, in arrivo il 1 febbraio. Il film promette di infrangere gli stereotipi del genere, ma c'è unadella saga diche. Matthew Vaughn ha dato una nuova svolta al genere dei film di spionaggio con la saga di Kingsman. Ora lo farà di nuovo con la sua ultima creazione,- La super spia, commedia action che vede...

Argylle, la scatenata spy story di Matthew Vaughn con Henry Cavill, si farà beffe del genere, ma attingerà a una tradizione della saga di James Bond riproponendola alla sua maniera. NOTIZIA di ...Alla prima mondiale di Argylle il vero divo è stato Chip, gatto di Claudia Schiffer che nel film è l'animale domestico della protagonista Elly Conway ...Cos'hanno in comune Argylle e Taylor Swift Nonostante all'apparenza non vi sia alcun legame da tempo circola sui social la teoria che afferma come sia la cantante la vera autrice del romanzo che ha ...