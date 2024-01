Argentina | scioperi nazionali contro le riforme di austerità di Milei

«Senza libertà non c’è ordine e senza ordine non c’è progresso». Recita così l’intestazione del comunicato stampa attraverso cui il ministero della ... (open.online)

“Dobbiamo fermarlo, prima che distrugga l’Argentina!”, urla una donna mentre firma ... Per questo, i principali sindacati argentini hanno proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori della salute, ...(LaPresse) Cgil e Uil sono scesi in strada a Milano per manifestare in solidarietà dei sindacati argentini che nel Paese sudamericano hanno organizzato uno sciopero generale ... e uno striscione con ...In Argentina sono stati indetti scioperi nazionali contro le riforme di austerità del presidente Javier Milei. “Non c’è nessuno sciopero che ci fermi”, ha affermato l’amministrazione Milei. Argentina: ...