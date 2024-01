Arf | la recensione | quando l’animazione si imprime nella Memoria

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladi Arf! il lungometraggio animato di Simona Cornacchia e Anna Russo è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, ed esce al cinema il 25 gennaio in occasione della Giornata della. Spesso ci si dimentica del potere di un piccolo gesto gentile: un sorriso, una carezza, piuttosto che uno sguardo truce, uno schiaffo o una reazione istintivamente negativa e violenta. E di gentilezza si parla, come vuole provare a ricordarci Arf, pellicola d'animazione diretta da Simona Cornacchia e Anna Russo che dopo il successo a Sottodiciotto Torino Film Festival arriva nelle sale italiane dal 25 gennaio, in occasione della Giornata della. Un modo per non dimenticare ere nel ricordo degli spettatori più piccoli l'importanza dell'accettazione dell'altro e del senso di comunità, come spiegheremo ...