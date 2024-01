Arconate | Rebecca Palermo morta a 9 anni | l’ultimo saluto sabato 27 gennaio

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(Milano), 252024 – Uncommosso quello che il piccolo paese disi appresta a fare a, la bambina di 9lo scorso17dopo essere stata colpita da arresto cardiaco. Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di27nella chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio in piazza Libertà, pieno centro del paese. La cerimonia funebre inizierà alle 15 e sarà preceduta dalla recita del Rosario, con inizio alle 14.30. Al termine delle Messa, il corteo funebre a piedi accompagnerà il feretro al cimitero cittadino dove la bambina sarà tumulata. Venerdì sera, alle 21, il parroco don Alessandro Lucini celebrerà il "Rosario" per la piccola ...

