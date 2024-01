Arbitri | dopo il servizio de Le Iene nessuno si fida più di nessuno Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024)ilde Lesidi. Lo scrive il Corriere dello Sport che fa il resoconto di una giornata ad altissima tensione tra gli. Giornata che si chiude con una call con i direttori di gara. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo. Moltidelusi, su tutti Mazzoleni e Orsato Ecco il Rocchi in versione Al Pacino, nel ruolo dell’allenatore che motiva i suoi prima di una sdecisiva per i play off: «Non molliamo un centimetro, io non mollo un centimetro, uno che sia uno da qui al 30 giugno. Non permetto adi infangare il lavoro nostro ma soprattutto non permetto a ...