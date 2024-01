Arabia Saudita | a Riad apre il primo negozio di alcolici da oltre 70 anni | “Ma è solo per i diplomatici stranieri non musulmani”

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Inha aperto ildiin70ma è riservato soltanto al personale diplomatico straniero non di religione musulmana. Il punto vendita si trova nella capitale, all’interno del quartiere diplomatico, in un Paese che ha bandito completamente il consumo didagli inizi degliCinquanta. Aperto vicino a un supermercato, all’interno ilsi presenta come un qualsiasi duty free di lusso di un grande aeroporto internazionale e, per il momento, soltanto liquori, vino e soli due tipi di birra. All’ingresso, secondo un diplomatico anonimo intervistato dall’agenzia di stampa statunitense Associated Press, bisogna presentare ai commessi il proprio ...