Appuntamento a Land' s End | la recensione | su e giù per il Regno Unito a bordo del bus

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladi's End, nostalgico on the road britannico interpretato dal veterano Timothy Spall. Una storia struggente, ma ricca di humor. Questo è il segreto di tante pellicole inglesi che fondono sentimento e piacevolezza.'s End si inserisce nella scia, seppur con qualche limite dovuto alla sceneggiatura un po' troppo meccanica di Joe Ainsworth. Diretto dallo scozzese Gillies MacKinnon,'s End è un road movie toccante che sembra confezionato apposta per strappare sorrisi e lacrime durante la visione. Ma soprattutto, come da tradizione, non può fare a meno della presenza imprescindibile di un grande interprete della tradizione britannica che in questo caso è il 66enne Timothy Spall. 1400 chilometri separano …