Apple Music | bonus per gli artisti che pubblicano in audio spaziale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024)ha annunciato un incentivo significativo per glie le etichette discografiche che optano per la distribuzione delle loro canzoni nel formato. Secondo una comunicazione inviata ai partner delle etichette discografiche, a partire dal pagamento di fine gennaio, gliriceveranno undel 10% in royalty per ogni brano disponibile anche in. Questa decisione segue una notizia di dicembre, secondo cuiprevedeva di offrire incentivi finanziari per incoraggiare la pubblicazione di brani nel formato supportato da Dolby Atmos. La mossa si inserisce in un contesto in cui la maggior parte dei nuovi smartphone, tablet e auricolari wireless enfatizza il ...