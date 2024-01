Apple | arriva la novità che tutti gli appassionati attendevano | l’antifurto per gli iPhone ora è realtà

Leggi su cityrumors

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’azienda di Cupertino, a poche settimane dalla precedente release, ha rilasciato iOS 17.3 perche già si può scaricare direttamente dalle impostazioni di aggiornamento Dopo soltanto alcune settimane fa èto per milioni di utentiin tutto il mondo l’aggiornamento, annunciato e atteso con spasmodica trepidazione, della versione iOS 17.3 sui dispositivi, quindi sia sugli, sugli iPad e sugliWatch. Tra le migliorie più importanti c’è quella relativa al furto dei dispositivi con una sicurezza notevolmente maggiore, in grado di impedire la violazione dei propri dati. Importante aggiornamento di iOS – Cityrumors.it – L’aggiornamento del software non riguarda soltanto la funzione furto per gli smartphone, ma è incentrato su alcuni importanti ...