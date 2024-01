Anziani truffati da finti carabinieri e avvocati Gli autori dei raggiri sono minorenni

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pistoia, 25 gennaio 2024 – Truffa pluriaggravata ai danni di. Per questostati denunciati dalla polizia di Pistoia due giovani, entrambi 17enni. Il copione è sempre lo stesso: un finto carabiniere o finto avvocato contattano telefonicamente le vittime dicendo che un loro congiunto ha avuto un incidente ed è stato trattenuto in caserma. A quel punto la vittima del raggiro viene convinta, al fine di scagionare il familiare, a consegnare denaro o gioielli al finto carabiniere o assistente legale (in realtà un complice esecutore materiale della truffa) che a breve si presenterà alla loro porta. In due episodi distinti i truffatoririusciti a carpire la fiducia delle vittime e a farsi consegnare i soldi: in un caso ottomila euro e nell'altro settemila. Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio del 15 gennaio ...