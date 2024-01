Anziani non autosufficienti | l’assegno di accompagnamento passa da 530 a 1380 euro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Suglinonè stato fatto un lavoro importante: nel decreto legislativo abbiamo inserito una sperimentazione di due anni con una prestazione universale a scelta della persona anziana non autosufficiente, iniziando a mettere in protezione quella platea di persone più bisognose e fragili, anche da un punto di vista economico, e over 80”. Così il viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, nella conferenza stampa al termine del cdm, in merito all’approvazione del decreto legislativo della legge delega. “Si passerà – aggiunge – da un assegno dipari a 531, 76, da poter spendere per servizi, cura e assistenza””. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

