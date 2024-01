Anziani non autosufficienti | a chi spetta il bonus del “Patto per la terza età”

(Di giovedì 25 gennaio 2024)per laetà, cos’è e chi ha diritto a 1.000 euro – Il decreto attuativo del “per laetà” approda in Consiglio dei ministri e conferirà, alla presenza di determinati requisiti, 1.000 euro in più agli over 80. Ilè stato annunciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Leggi anche: Un aiuto alle famiglie, ecco iper il 2024: tutti gli incentivi, i requisiti e come fare domanda L’“assegno di assistenza”, da quando In programma oggi, 25 gennaio 2024, il Consiglio dei ministri varerà l’“assegno di assistenza” da 1.000 euro al mese che si somma a quello di accompagnamento già percepito, dunque rivolto aglipiù vulnerabili dal punto di vista economico e con “bisogno assistenziale gravissimo”. Si tratta del ...

Scatta dal primo gennaio la prestazione universale per gli anziani, dopo il via libera del Consiglio dei ... durerà fino al 31 dicembre 2026 e interesserà gli ultraottantenni non autosufficienti con ...Un vero e proprio depotenziamento che va a colpire le fasce più deboli della popolazione, specie anziani e persone con disabilità che non sempre sono in grado di spostarsi verso altri comuni. Altro ...“Altro che autonomia differenziata, ci si fermi prima che sia troppo tardi e si affrontino i problemi reali del Paese. Il rapporto tra pensionati e occupati in Italia è sempre più sbilanciato, con un ...