Anziani | Meloni | ' orgogliosi di riforma | mantenuta promessa a chi è storia Paese'

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Come promesso abbiamo approvato oggi un decreto legislativo attuativo del Patto per la Terza Età: è unadi cui andiamoe che l'Italia aspettava da più di 20 anni, solo una tappa di un percorso che andrà avanti per tutta la Legislatura. Con più di 1 miliardo di euro in due anni e l'avvio della sperimentazione di una prestazione universale che consentirà di aumentare di oltre il 200% l'assegno di accompagnamento deglipiù fragili e bisognosi, diamo finalmente risposte concrete ai bisogni dei nostri oltre 14 milioni di, ai non autosufficienti e alle loro famiglie". Così la premier Giorgiain una nota. "Il governo - prosegue la presidente del Consiglio - ha lavorato fin dal suo insediamento a unastrutturale ...