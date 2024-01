Anziani | bozza dlgs | misure per spostamenti in città e ‘vacanze’ | coinvolti anche giovani**

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Promuovere la mobilità delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani, mediante l?istituzione di servizi di trasporto pubblico appositamente dedicati” ma“mediante la concessione di apposite agevolazioni per il trasporto privato”. E’ quanto prevede ladel cosiddetto ‘anziani’ sul tavolo del Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi. Muoversi, in paese e in, ma non solo. Ilin questione puntaa mandare gli anziani ‘in vacanza’, attraverso convenzioni ad hoc che li conduca in “strutture ricettive, termali, balneari, agrituristiche e i parchi tematici, al fine di assicurare, a prezzi vantaggiosi, la fruizione delle mete turistiche alle persone anziane,nei giorni infrasettimanali e nei ...

Milano, 25 gen. (LaPresse) - Partirà dal prossimo 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026 in via sperimentale la prestazione universale "subordinata al ...la prestazione universale destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con "un livello di bisogno assistenziale gravissimo" e un Isee sotto 6.000 euro. Lo prevede la bozza del dlgs oggi ...Arriva in via sperimentale, dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la prestazione universale destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con "un livello di bisogno assistenziale gr ...