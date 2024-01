Anticipazioni Gf | Vittorio abbandonerà il gioco? video

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ledella 33esima puntata del GF: momento di grande sconforto perMenozzi che si isola e piange. Lascerà la Casa?(clip) GF, LEMENOZZI LASCERA’ LA CASA? (CLIP)- Manca sempre meno alla trentatreesima puntata del Gf, reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di spettatori, in cui è prevista l’eliminazione di un concorrente. Nel mentre, il dolce, fragile e profondoMenozzi, giovane modello e ingegnere, accusa un momento di grande ...

In arrivo la terza puntata della serie "I Fantastici 5", dove l'amore di Alessandra sarà al centro della trama: ecco le anticipazioni che cerchi.Grande Fratello Anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 29 gennaio in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come di consuet ...Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 dal 29 gennaio al 2 febbraio rivelano che Matilde inizierà ad essere gelosa della presenza di Marta nella vita del suo compagno Vittorio ...