Anticiclone Zeus | Caldo Anomalo e Primavera in Arrivo | Weekend con Alcuni Intoppi Meteo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma - L'nordafricanofa la sua presenza sentire in Europa, portando con sé un inaspettato assaggio diin Italia. Le previsioniindicano un periodo di tempo stabile e clima mite fino alla fine di gennaio, nonostante si prevedanopiccolinel. Il debole fronte freddo, in discesa sui Balcani, si muoverà lungo il bordo destro dell', lambendo l'Adriatico. Secondo gli esperti di 3B, non si prevedono fenomeni significativi, ma si osserverà un aumento della nuvolosità irregolare sabato sul medio versante adriatico, al Sud e in Sicilia. Potrebbe verificarsi qualche isolato piovasco nella Puglia centro-settentrionale durante la mattina e il pomeriggio. Il clima insolitamente ...