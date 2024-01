Antagonisti contestano il convegno sull’antisemitismo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Bologna, 25 gennaio 2024 – All’interno dello Stabat Mater dell’Archiginansio si parla di antisemitismo, che si è acuito dopo l’attacco del 7 ottobre di Hamas e il successivo conflitto tra Israele e Palestina e all’esterno scoppia la contestazione. L’azione di protesta questa volta è organizzata daglidi ‘Cambiare Rotta’ (qui il VIDEO di Alessandro Ruggeri) – una ventina in tutto – che protestano contro “Il nuovo genocidio è in Palestina. Dal ghetto di Varsavia a Gaza. Resistenza fino alla vittoria”. Questo lo slogan che recita lo striscione che il piccolo gruppo di manifestanti hanno esibito di fronte all’ingresso della storica biblioteca sotto al Pavaglione. L’obiettivo della protesta era il‘L’antisemitismo prima e dopo il 7 ottobre’ a cui hanno partecipato, il senatore Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Luigi ...

Bologna, 23 gennaio 2024 – In cinquecento hanno attraversato, in corteo, la Bolognina, per “fermare le politiche securitarie in quartiere”. Tra i partecipanti alla manifestazione, partita da piazza de ...Dopo il ritiro dalla corsa di Ron DeSantis, Nikki Haley rimane la principale antagonista di Donald Trump per rappresentare i repubblicani ...Un gruppo di antagonisti ha cercato di fare irruzione per protestare contro un padiglione israeliano alla fiera dell’oro di Vicenza. Questo evento ha portato a scene di ordinaria follia, con nove poli ...