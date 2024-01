Andreea | la mamma rifiuta l’ipotesi suicidio | Chi ha spento il tuo sorriso deve pagare Voglio la verità

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Jesi (Ancona), 25 gennaio 2024 – Continua a chiedere giustizia ladiRabciuc ora che le speranze sono crollate trasformandosi in inconsolabile dolore.Georgetadeled è convinta che sua figlia le sia stata portata via con violenza fino al tragico epilogo. Il blitz dello youtuber nel casale “Per quasi due lunghissimi anni – scrive su Facebook Georgeta Cruceanu - ti ho cercata e sono riuscita ad andare avanti con la speranza, l'unica cosa a cui mi potevo aggrappare. Poi una telefonata (che le annunciava il ritrovamento dei resti della povera ragazza, ndr) me l’ha spazzata via”. “Il dolore della tua assenza é devastante, nel silenzio delle mura il mio cuore ferito piange dentro la tua stanza guardando le tue foto – continua il post -. Mi ...

