Ancona | Vagnozzi in scena con Tutto bene ma non benissimo

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2023 - Daniele, L'attore anconetano, di ritorno dalla fortunata trasferta a Los Angeles, presenta un monologo che tratta in chiave ironica e irriverente il difficile rapporto tra i giovani e la psicoterapia, tema familiare a Daniele che a fine 2023 ha proprio completato gli studi magistrali in psicologia cognitiva. Lo spettacolo, di cuiè anche autore e regista, accompagnato dalle musiche live di Ruben Albertini, ha incontrato un'ottima curiosità del pubblico riempiendo in poco tempo la data di sabato e replicando anche domenica. "Indago i pregiudizi che noi stessi abbiamo sui nostri problemi psicologici, che sono spesso più grandi di quelli degli altri. I social sono pieni di guru dalle risposte facili, si parla di salute mentale con troppa serietà e poco profondità. Quella che propongo è una ...

ANCONA - Daniele Vagnozzi, recente coprotagonista del film "La spiaggia dei gabbiani" girato ad Ancona e in uscita al cinema in primavera, sarà in scena in anteprima regionale con il suo monologo sabato e domenica al Teatro Panettone Ancona.