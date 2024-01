Anche Fratelli d’Italia chiede il ripristino degli autobus per Pisa

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo la protesta di studenti e pendolari,ildella tratta Pietrasanta-, che partiva dal terminal bus ma è stata soppressa dall’8 gennaio. "Questa decisione – dicono il vice capogruppo in consiglio regionale Vittorio Fantozzi e il consigliere comunale di Camaiore Claudia Bonuccelli – sta provocando disagi soprattutto tra gli studenti. Autolinee Toscane si difende dicendo che quella scelta risale al 2012, ma il servizionon è sostituibile con quello del treno perché il bus effettua molte più fermate: siamo dalla parte di chi ha lanciato la petizione".

Daniele Novara , in un'intervista a La Verità, ha offerto una visione fresca sull'educazione dei bambini, soprat tutto fino ai sei anni. Secondo lui, ... (orizzontescuola)

Una presa di posizione netta quella della ministra del Turismo, Daniela Santanché , in merito alla raccolta firme di Fratelli d’Italia per chiedere ... (ilfattoquotidiano)

Quanti fratelli e sorelle ha Danny Quinn , figli o di Anthony , ospite a Domenica In su Rai 1? Il grande attore americano ha avuto una vita privata ... (metropolitanmagazine)

Le elezioni si avvicinano. E Fratelli d’Italia – che con Forza Italia e Lega si sta organizzando per le urne – affonda ancora il morso sulla giunta Giglioli. "Il nostro Comune ha una maggioranza di ...La decisione di trasferirla il più lontano possibile dalla zona in cui risiedeva con il fratello e il padre, è stata dettata anche dal fatto che l’indagato, il fratello, è un uomo noto alle forze dell ...Ma anche un ricordo di Girolamo Biagio Bruzzese su Rocco Versare ... alla quale apparteneva Girolamo Biagio, fratello della vittima, prima di diventare collaboratore di giustizia. Ieri in aula è ...