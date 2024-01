Amy Winehouse | “In my bed” compare sul suo canale YouTube in una lyric version con clip inedite

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In occasione dell’uscita del suo biopic, ma anche in occasione dei vent’anni del brano, suldi Amy“In my bed”in unainedita. E in questo video sono presenti tantedella cantante, risalenti al 2004. Amy, “In my bed” compie vent’anni La pubblicazione del nuovo video “In my bed” arriva poco dopo la diffusione del primo trailer di “Back to black“, il film biografico sulla vita di Amydiretto dalla regista Sam Taylor-Johnson. Che troveremo nelle sale cinematografiche, almeno quelle britanniche, a partire dal prossimo 12 aprile. Nel cast Marisa Abela, che sarà la protagonista interpretando la musicista inglese scomparsa il 23 luglio 2011 all’età di 27 anni. Confermato anche che nel ...