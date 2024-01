Amici 23 | il web insorge contro Holden dopo il pulizia-gate | Raccomandato e protetto!

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gli ultimi daytime di23 hanno visto protagonistae i ragazzi, coinvolti nuovamente in un secondo. Ma per il web il cantante ha ricevuto un trattamento di favore. Ecco cosa è successo!

Il ritiro di Mew e Matthew continua a tenere banco visto che gli autori di Amici 23 non hanno rivelato i motivi precisi. In queste ore però è ... (anticipazionitv)

Alla fine, anche per non rovinare la serata agli amici che erano con lei, Alessia ha pagato per il piccolo 9 euro, addirittura il prezzo intero, ma la rabbia per questo gesto di poco buonsenso, l'ha ...Gli ultimi daytime di Amici23 hanno visto protagonista Holden e i ragazzi, coinvolti nuovamente in un secondo pulizia-gate. Ma per il web il cantante ha ricevuto un trattamento di favore. Ecco cosa è ...Nintendo Switch Online ha regalato agli appassionati di corse un'esperienza ancora più avvincente con l'ultimo aggiornamento di F-Zero 99, che ha portato il gioco alla versione 1.2.0. Questo nuovo upd ...