Amici 23 | Emanuel Lo inizia a pensare al Serale | un ballerino verso l’eliminazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Una nuova puntata del daytime di23 è andata in onda questo pomeriggio, giovedì 25 gennaio 2024, su Canale 5. Negli ultimi giorni non sono mancate le tensioni tra gli allievi e i provvedimenti disciplinari decisi dai professori. Che cosa sarà accaduto, invece, in queste ultime ore all’interno della scuola più famosa d’Italia? Scopriamolo qui di seguito.23,Lo fa le sue scelte La striscia quotidiana di23 di oggi, si è aperta con la convocazione diLo a tutti i suoi allievi. Kumo, Sofia, Simone e Lucia hanno raggiunto il prof in sala prove.ha spiegato ai ragazzi che ilsi sta avvicinando e per questo motivo lui, avendo quattro ragazzi, dovrà fare delle scelte. Lo ha invitato i ragazzi a scegliere delle coreografie ...