Amici 23 | al centro delle polemiche sul web c’è Holden | ”Protetto e raccomandato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il web insorge contro, protagonista fra i più amati di23, per un nuovo pulizia-gate all’interno della casetta di. La produzione ha visto un video in cui Mida, mentre era con Nicholas, Sofia e Simone,dichiarava che non si erano presi dei giusti provvedimenti in quanto il responsabile del disordine in casetta era23, il web va contro il cantanteMida ha accusatodi essere particolarmente tutelato dal suo professore, Rudy Zerbi, dicendo più volte che sarebbe “” dal suo insegnante in quanto avrebbe evitato di far prendere al suo allievo i dovuti provvedimenti disciplinari. Lo sfogo di Mida ha fatto il giro del web e molti utenti hanno elencato vari motivi secondo cui...