Ambra Angiolini scende in campo contro i leoni da tastiera. L’attrice, che oggi debutta al Teatro Bobbio di Trieste con lo spettacolo ‘Oliva Denaro’ ... (metropolitanmagazine)

Ambra Angiolini contro deriva social : “Blocco quelli che non rispettano lavoro e regole”‘

L'attrice su Instagram: "Non lamentiamoci solo della 'pochezza' che circola qui sopra, facciamo qualcosa per fermarla" Ambra Angiolini scende in ... (sbircialanotizia)