Ambasciatrice palestinese a Meloni | “Italia riconosca Stato di Palestina”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Le ultime dichiarazioni della Premier Giorgiasulla necessità, nell’interesse di tutti, che vi sia unoindipendente, richiedono un passo successivo, coerente, necessario e urgente: quello del riconoscimento dellodida parte dell’”. È quanto afferma l’in, Abeer Odeh, in una dichiarazione inviata all’Adnkronos dopo le parole della premier Giorgiaalla Camera, mentre è in corso la missione nella regione del ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Se è vero, come l’professa da sempre, che l’unica soluzione attuabile è quella di due Stati per due popoli, è tempo che questo Paese, nostro amico, ...