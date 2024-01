Altro che caffè Iovino smentisce la Blasi | la verità sulla frequentazione intima

Sono considerati gli autori di tre rapine in banca compiute in Umbria , con un bottino totale di circa 177 mila euro, tre campani arrestati in ... (ilfattoquotidiano)

Il meccanismo che stabilisce l'ammontare dell'assegno (che spieghiamo in ... La scala di equivalenza viene inoltre aumentata di 0,5 per ogni componente disabile e di 0,4 per ogni altro componente ...Si ricorda che la pensione di vecchiaia, così come qualsiasi altro trattamento di pensione o assistenziale, viene pagata il primo giorno bancabile di ogni mese. Qui il calendario per il 2024. Ma come ...Si parla e si scrive di Rsa, Residenze Sanitarie Assistenziali, senza sapere in realtà che cosa siano e a cosa servano. Si discute di anziani, di soggetti “fragili”, non autosufficienti, con estrema s ...