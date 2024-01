Altri raid israeliani su Gaza Strage nel centro Onu

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un incendio si è sprigionato ieri in un edificio dell’Unrwa, l’ente dell’Onu per i profughi palestinesi, ad ovest di Khan Yunis, la città nel sud della Striscia didove è in corso una vasta operazione militare israeliana. Lo riferiscono fonti locali secondo cui alte colonne di fumo si sono levate dall’edificio mentre gruppi di sfollati stavano cercando riparo nella vicina area di Moassi, sulla riva del mare. Sempre secondo gli stessi informatori, l’edificio sarebbe stato colpito dal fuoco dell’artiglieria israeliana. Almeno nove persone sono morte e altre 75 sono rimaste ferite, quando due colpi esplosi da carri armati hanno devastato ildi formazione dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. Sul social X il direttore di Unrwa nella Striscia di, Thomas White, ha precisato che nella struttura colpita sono ospitate ...