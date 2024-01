Alto Adige | morta una sciatrice precipitata da una seggiovia Grave una 55enne

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Unadi 83 anni èdopo una caduta da unaall’Alpe di Siusi, in. Ricoverata in gravi condizioni invece una donna di 55 anni, che ora si trova all’ospedale di Bolzano. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto vicino alla stazione a valle dell’impianto di risalita Goldknopf. Le due sciatrici sono cadute da un’altezza di circa sette metri. Intervenuti sul posto gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, con i carabinieri e il soccorso alpino. Leggi anche: Precipita elicottero con sciatori in Canada, morti 3atesini mentre facevano heliskiing L'articolo proviene da Open.