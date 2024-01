Alto Adige | 2 sciatrici cadono da una seggiovia sull’Alpe di Siusi | una è morta

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Una donna di 83 anni èdopo una caduta da unaall’Alpe di, in. Un’altra persona, una donna di 55 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano. Secondo quanto ricostruito, le duesarebbero precipitate da un’altezza di circa sette metri. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, come anche il soccorso alpino e i carabinieri. L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione a valle dell’impianto di risalita Goldknopf.