“Almirante difensore della Costituzione” | polemica per l’intervento del senatore FdI

"Rombo di tuono era un grande uomo, che non aveva bisogno di tante parole. In Paradiso porta i suoi gol in Nazionale e la sua capacità di dire 'no'". Dice in Aula al Senato il presidente Ignazio La Ru ...Parrini (Pd): "Almirante in quegli anni aveva simpatia per Pinochet, per i colonnelli in Grecia. Almirante si vantava di dire che l'aggettivo democratico non lo convinceva e che la parola fascista ce ...Dal Pd Dario Parrini replica poco dopo, parlando di "esaltazione fatta da Balboni di Almirante". "Un difensore della democrazia, come dice lei Credo sia un errore, nel 1970 ci fu il Golpe Borghese, ...