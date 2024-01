Almanacco del 25-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)del giorno che siamo arrivati a giovedì 25 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la conversione di San Paolo Apostolo il nome Paolo deriva dal latino Paolo significa piccolo veniva dal più piccolo della famiglia oppure al più giovane fra due membri omonimi dello stesso nucleo familiare Il proverbio dice Gianpaolo purograno sicuro i dati di oggi per jinja Wolf Alessandro Baricco Charlene wittstock Grimaldi e noi facciamo gli auguri ai nostri nati di oggi e quindi ne andiamo in particolare a Maria Buona giornata Maria salutiamo Giuseppe Inoltre abbiamo ancora ancora se abbiamo ci abbiamo i nostri compleanni facciamo anche due letti e afa facciamo il nostro viaggio nel tempo viaggio che ci porta in quel 25 gennaio 1858 alle nozze della figlia della regina Vittoria viene suonato l’ouverture per il Sogno di una notte di mezza estate ...