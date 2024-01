Alessia Pifferi manipolata dalle psicologhe? La sorella | «È completamente cambiata | lei non è così remissiva»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) «Sentire queste cose onestamente fa venire i capelli in piedi, pensare che le persone di cui ti fidi facciano un lavoronon lo so? spero sia fatta chiarezza»....

Milano – “Sentire queste cose onestamente fa venire i capelli in piedi, pensare che le persone di cui ti fidi facciano un lavoro così non lo so… ... (ilgiorno)

«Sentire queste cose onestamente fa venire i capelli in piedi, pensare che le persone di cui ti fidi facciano un lavoro così non lo so… spero sia fatta ...«Sentire queste cose onestamente fa venire i capelli in piedi, pensare che le persone di cui ti fidi facciano un lavoro così, non lo so… spero sia fatta chiarezza».Spuntano nuovi audio inviati da Alessia Pifferi. Prima della morte di Diana diceva: "Posso fare serate fuori e weekend, ma lei c'è", ecco il video ...