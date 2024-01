Alain Delon | come sta? L’attore verso l’eutanasia | “Voglio Morire”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionefrancese iconico del cinema, ha sempre occupato un posto di rilievo, incantando il pubblico con le sue performance indimenticabili nei capolavori di Luchino ViscontiRocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo. Tuttavia, la vita dell’88enne attore ha preso una piega drammatica, culminando in una crisi personale che ha scosso la sua famiglia e il pubblico. Da quando èto colpito da un grave ictus nel 2019, la salute fisica e mentale diè andata via,rivela un ...