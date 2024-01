Al volante senza la patente Denunciato ucraino diciottenne

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Aveva visto carabinieri ma aveva tirato dritto facendo scattare un inseguimento. Protagonista del gesto undi appena 18 anni che stava transitando sulla sua Fiat in territorio nervianese. I militari hanno notato la vettura e gli hanno intimato l’alt ma il guidatore non si è fermato. Ne è scaturito un inseguimento e il 18enne è stato fermato poco dopo in viale Papa Giovanni XXIII. I militari hanno poi scoperto il motivo della fuga: il giovane eracopertura assicurativa. Il ragazzo è stato sanzionato eper resistenza a pubblico ufficiale. Sempre a Nerviano, qualche giorno fa, un motociclista di mezza età che era andato a provare la sua moto da cross nelle strade sterrate e nei campi, nei dintorni della statale del Sempione, aveva poi preso la strada normale ...

