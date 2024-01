Al via primi pagamenti Adi | per 287mila nuclei assegni medi di 645 euro da 26 1

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen.(Labitalia) - Sono 287.704 ifamiliari che dal 26 gennaio riceveranno il pagamento dell'Assegno di inclusione (Adi). L'annuncio arriva dall'Inps che in una nota ricorda come la misura è stata riconosciuta a quelle famiglie che hanno presentato la richiesta entro igiorni di gennaio, che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione digitale (Pad) e la cui domanda ha superato i controlli preventivi relativi ai requisiti previsti dalla normativa. Gli interessati, spiega ancora la nota, riceveranno nelle prossime ore un sms con l'invito a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la Carta di Inclusione sulla quale è accreditato l'importo dell'assegno: è stato disposto il pagamento della domanda Adi. Dal 26.01 sarà accreditato sulla Carta ritirabile presso qualsiasi ufficio postale con doc identità e codice fiscale", recita ...

