Al Teatro San Carlo due grandi musicisti Steinberg e Nikolay Lugansky 

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Due, PinchasLugansky, protagonisti del prossimo concerto, in programma venerdì 26 gennaio, aldi Sanalle ore 19.00. Tutto pronto, dunque, per questa nuova serata di grande musica dove Pinchasdirigerà l’Orchestra deldi Sane il pianista russoLugansky, per la prima volta

Il ministro Gennaro Sangiuliano non ci sta a passare per il dominus che avrebbe orchestrato la nomina di un suo uomo alla guida del Teatro di Roma , ... (open.online)

Lo ha detto il regista Mario Martone presente alla serata speciale "Il Teatro San Carlo per il Sociale, i volti della memoria per un presente di' legalità". Allestiti in sala i ritratti di vittime ...teatro ex chiesa di San Libertino, 231.073,80 euro. Caltanissetta: teatro Antidoto di Gela, 207.818,50 euro; teatro Gaudium della Casa del Fanciullo di Campofranco, 184.241,54 euro. Catania: Piccolo ...Tregua in teatro, dietro le quinte: dopo mesi di ricorsi, polemiche, veleni, accuse, colpi di scena. Si è riunito il consiglio di indirizzo del San Carlo e ha approvato all'unanimità il bilancio ...