Al teatro Augusteo Massimo De Matteo in “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Aldebutto nazionale diDein “‘Na” divenerdì 2 febbraio.Deprotagonista al(Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263) in “‘Na” di, con adattamento e regia di Claudio Di Palma. Debutto nazionale venerdì 2 febbraio, in scena fino a domenica 11.

Massimo De Matteo protagonista al teatro Augusteo di Napoli in “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta, con adattamento e regia di Claudio Di Palma. Debutto nazionale venerdì 2 febbraio, in scena fino a ...Massimo De Matteo protagonista al teatro Augusteo (Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263) in “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta, con adattamento e regia ...NAPOLI - Massimo De Matteo protagonista al teatro Augusteo (Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263) in “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta, con adattamento e ...