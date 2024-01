Al cinema con Sorrentino | a teatro con Isabella Rossellini e sulle passerelle con Ducrot

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Amo 'Il verdetto', perché è un film catartico in cui sono tutti miserabili, acciaccati e stanchi". Inizia così Parola di, il primo dei tre incontri con PaoloalTroisi – vincitore del biglietto d’oro delitaliano per il secondo anno di seguito, luogo speciale in cui il passato e il presente diventano un tutt’uno in un continuo pot pourri emozionale – dopo la prima edizione con Damien Chazelle. Straordinari Paul Newman e Charlotte Rampling, impeccabile la regia di Lumet e la sceneggiatura di Mamet, "capaci come pochi di mettere al centro della storia l’essere umano". Bis assicurato con Voglia di tenerezza e Una storia vera. "L’Alta Moda è un terreno di contemplazione perennemente fertile dove la riproduzione dell’originale non è mai la stessa", precisa Maria Grazia Chiuri che con l’artista romana d’adozione ...