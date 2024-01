Al cinema con il neonato | Io | costretta a pagare il biglietto per il mio bebè

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’arrabbiatura non le è ancora passata. Alessia Masaracchia, 36 anni, di Serina, comune della Bergamasca, non ci ha pensato due volte a denunciare quello che le è accaduto nel pomeriggio di sabato. Aveva programmato una serata aldi Stezzano. Da 40 giorni Alessia è diventata mamma e aveva portato con sè anche il figlioletto, Andrea. All’ingresso la doccia fredda: "Mi hanno chiesto diilintero, 9 euro, anche per il bimbo, nonostante, non avrebbe occupato alcuna poltrona. Ho fatto presente che generalmente nei, sugli aerei o su altri mezzi di trasporto, i bambini così piccoli non pagano. Avevo anche scelto l’orario delle 18, quando non c’è un grande afflusso. Andrea è stato buonissimo, ha quasi sempre dormito e non ha disturbato nessuno. L’ho fatto per una questione di necessità, dovevo ...