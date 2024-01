Airc | tornano le arance della salute per la ricerca sul cancro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi vedrà scendere in piazza 20mila volontari che distribuiranno reticelle dirosse coltivate in Italia

Sabato 11 novembre 20mila volontari Airc tornano in duemila piazze per distribuire i cioccolatini della ricerca a fronte di una donazione di 13 euro. ... (tg24.sky)

«L’anno di Fondazione AIRC inizia con una nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che invita ad agire concretamente per fare la differenza, per se stessi e per gli altri, attraverso ...Arance della Salute: l'appuntamento è per sabato 27 gennaio. I fondi raccolti per sostenere i ricercatori AIRC.Sabato 27 gennaio tornano nelle piazze umbre Le arance della salute, primo appuntamento di sensibilizzazione e raccolta fondi dell’anno promosso dalla Fondazione Airc impegnata nel sostegno alla ...