Aigi | ' misure insoddisfacenti per l' indotto dell' ex Ilva'

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Non riteniamo per nulla soddisfacenti le garanzie proposte a salvaguardiada parte del governo ed illustrate ieri nel corso del vertice con i rappresentanti sindacali". Lo sottolinea Fabio Greco, presidente di, associazione a cui aderisce l'80%e impresedel Siderurgico, che ha tenuto un'assemblea dei propri associati alla quale hanno partecipato anche rappresentanti di Casartigiani, Confapi e Fenimprese. Secondo Greco, "la serie dida inserire in un apposito decreto a salvaguardia dei creditie garantire la liquidità futurae aziende'appalto exrisultano deboli: alcune, come il Fondo di Garanzia, sono già in vigore. ...