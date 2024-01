Aggressione alla Fontana di Trevi a Roma | turista aggredisce l’ex fidanzata in mezzo alla folla

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lei rifiuta di tornare insieme e lui lastringendola al collo e colpendola al viso, indavantidi. È quanto è accaduto qualche sera fa nella capitale, i due erano turisti stranieri in viaggio con un gruppo di altre persone. Gli agenti in servizio nella zona, I Gruppo Centro Storico, sono intervenuti tempestivamente bloccando l’aggressore, un uomo di 35 anni, che stava cercando di allontanarsi. La 27enne vittima della violenza è stata sottoposta alle cure mediche necessarie e poi ha esposto denuncia versofidanzato, che dopo l’identificazione dovrà rispondere alle autorità per il reato di lesioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

