Agenzia Dire | l' editore Stefano Valore | Ringrazio il sottosegretario Barachini

(Di giovedì 25 gennaio 2024)dell'risponde alla nota del rappresentante del governo: “ilall'Editoria, Alberto, per i consigli ed anche perché con il suo comunicato diffuso ai media finalmente ha chiarito a tutti, Fnsi, giornalisti e rappresentanze sindacali, che la sospensione dell'dalla procedura negoziata con Palazzo Chigi era dovuta ad un fermo amministrativo del Ministero dell'Istruzione da cui la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva desunto una non onorabilità dell'azienda”. Riguardo le sospensioni dei 17 giornalisti, prosegue l'della, “dati alla mano, sono conseguenza dello stop alla procedura ...

"Ciao, dobbiamo effettuare un pagamento urgente ad un'azienda in Portogallo. Quali informazioni ti servono per effettuare il pagamento ? Distinti ... (europa.today)

E’ necessario prestare la massima attenzione alle mail che riceviamo, in apparenza arrivano direttamente dalla Agenzia delle Entrate , ma sono dei ... (cityrumors)

L'azienda replica alla nota del rappresentante di Governo: "Appena la Dire torna pienamente al posto che le spetta, ritiriamo le sospensioni" ...Il ministero dell'Istruzione ha sospeso il fermo amministrativo arrivato ai primi di dicembre, Valore: "Si sono allineati a decisione del Tribunale di Bari del 21 dicembre" ...PARMA – In due occasioni aveva molestato due dipendenti sue subordinate, palpeggiando il fondoschiena ad una ed esprimendo apprezzamenti su quello dell’altra in presenza di un collega. Per questi ...