AEW Rampage | annunciati i quattro match Torna Jon Moxley

(Di giovedì 25 gennaio 2024)sono statiper il programma della All Elite Wrestling in Georgia. Il più rilevante vedràlottatori competere per una chance al Titolo Internazionale tra Kip Sabian, Komander The Butcher e El Hijo del Vikingo. Jonisn't here to celebrate.Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@jonpic.twitter.com/8nayq1YoGJ— All Elite Wrestling (@AEW) January 25, 2024 Inoltre, Joncercherà una vittoria contro Lee Moriarty. Per la divisione femminile Anna Jay affronterà Ruby Soho. Infine, Christopher Daniels e Konosuke Takeshita si sfideranno in un classico incontro uno contro uno. Ulteriori incontri e segmenti potrebbero essere confermati nelle prossime ore. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

