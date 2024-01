AEW | Jon Moxley protagonista a Rampage questa settimana | ecco la card aggiornata

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nella nottata di domani, come di consueto la AEW manderà in onda. Lo show, con primo passaggio in italiano lunedì sera su Sky Sport, verrà, tra gli altri, Jon, che sfiderà Lee Moriarty durante l’evento. Non solo visto che, come di consueto, la promotion di Tony Khan ha confermato tutti gli incontri in programma (visto che quest’ultimi sono stati già registrati dopo la diretta di Dynamite di ieri notte).la lista degli incontri in programma: ‘Freshly Squeezed’ Match: Komander vs. Kip Sabian vs. The Butcher vs. El Hijo Del Vikingo (chi vince sfiderà Orange Cassidy, per l’International Championship, in quel di Collision) Jonvs. Lee Moriarty Christopher Daniels vs. Konosuke Takeshita Anna Jay vs. Ruby Soho

Hundreds of excited fans crowded Enmarket Arena Wednesday night for the return of AEW in Savannah. But one pro wrestler said the biggest lessons extend beyond the ring. "Swerve" Strickland joined AEW ...After the January 24 episode of AEW Dynamite, All Elite Wrestling taped matches for the January 26 episode of AEW Rampage from the Enmarket Arena in Savannah, Georgia. The spoilers, courtesy of Solo ...Jon Moxley will be in action on the January 26 episode of AEW Rampage. As announced on the January 24 episode of AEW Dynamite, former AEW World Champion Jon Moxley will face Lee Moriarty on Friday.