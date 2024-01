Aereo russo | spuntano gli audio Chi c' era a bordo e cosa è successo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il Cremlino ha definito l'abbattimento di unda trasporto militarecome un «atto mostruoso» da parte di Kiev. Il portavoce presidenzialeDmitry Peskov ha rifiutato di dire come lo schianto di unda trasporto militare Ilyushin Il-76 fuori Belgorod potrebbe influenzare lo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. «È un processo che avviene nel silenzio più totale. Il fatto che gli ucraini abbiano ucciso dei prigionieri di guerra ucraini, loro stessi cittadini, che sarebbero tornati a casa letteralmente il giorno dopo, è certamente un atto assolutamente mostruoso». Commentando le osservazioni del presidente ucraino Zelensky riguardo la necessità di un'inchiesta internazionale sull'incidente, Peskov ha aggiunto che il Cremlino è d'accordo, ma a condizione che venga trattato come un ...

"I russi stanno giocando con la vita dei prigionieri ucraini", ha affermato il presidente in un discorso video Il presidente ucraino Volodymyr ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un' inchiesta internazionale sull' aereo caduto a Belgorod , in Russia, che ... (periodicodaily)

Avvolto in una palla di fuoco, si è schiantato ieri a pochi chilometri dal villaggio di Yablonovo, nel distretto russo di Korocha (regione di ... (liberoquotidiano)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un’ inchiesta internazionale sull’ aereo caduto a Belgorod , in Russia, che trasportava 65 ... (metropolitanmagazine)

L'abbattimento dell'aereo russo Ilyushin che trasportava prigionieri ucraini destinati ad essere scambiati con soldati russi, di cui Mosca accusa Kiev, è stato "un atto mostruoso che non può essere ...L'abbattimento dell'aereo russo Ilyushin che trasportava prigionieri ucraini, di cui Mosca accusa Kiev, è stato "un atto mostruoso che non può essere compreso". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, ...Riunione del Consiglio di sicurezza Onu stasera sul caso dell'aereo abbattuto nella regione russa di Belgorod. Mosca accusa Kiev e afferma che il velivolo trasportava 65 prigionieri ucraini per un ...