Adottare un cane randagio per pagare meno tasse | l' iniziativa di un comune

Si riapre il dibattito. In Italia gli gli etologi dicono che l’aggressività di un cane non dipende dall’appartenere o meno ad una specifica razza bensì dall’educazione e l’ambiente in cui cresce. In a ...Il consiglio comunale ha votato favorevolmente una norma del regolamento comunale che si occupa della tematica: si prevede uno sconto di 200 euro sulla Tari alle famiglie che adottano un cane dai rifu ...L'affetto della comunità nell'iniziativa di due abitanti, con la scultura del maestro Antonello Arena che sarà presentata domenica 28 gennaio ...