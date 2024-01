Addio a Riva | in trentamila per l’ultimo saluto al campione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Erano inall'esterno della basilica della Bonaria a Cagliari per l'ultimoa Gigi, stella del Cagliari e della Nazionale scomparso ieri all'età di 79 anni. Non a caso sul feretro due maglie numero 11 da bomber di razza, quella del suo Cagliari e della sua Nazionale. C'era il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il sindaco Paolo Truzzu, c'era il Cagliari di oggi con l'allenatore Claudio Ranieri e il presidente Tommaso Giulini, e quello che vinse lo scudetto nel 1970.C'era Gianfranco Zola, Gianluigi Buffon e tutta la delegazione dell'Italiadel mondo del 2006 della quale Gigiera Team Manager e che hanno retto il feretro all'uscita della Chiesa, parenti, la famiglia, ma soprattutto la sua terra, la Sardegna, racchiusasi in un unico ...

«Sono qui per mio padre, Gigi gli regalò l’abbonamento». L’ammirazione: «Un grande sportivo come lui non nascerà mai più» ...E poi quella di Stella marina, il ristorante preferito da Riva. Lì il bomber per trent'anni ha consumato i suoi pasti, a pochi passi da un altro ristorante, "Corallo", con la dieta a base di carne di ...CAGLIARI – La Sardegna si è fermata per dare l’ultimo saluto al loro più celebre ‘conterraneo’, Gigi Riva, che sardo di nascita non era ma lo è diventato, forse più di tutti, vivendo sull’isola per 60 ...